Plus Betzdorf

Ein Leben für die Straßen des AK-Landes: Michael Braune, Leiter der Masterstraßenmeisterei, verabschiedet

i In der Betzdorfer Straßenmeisterei feierlich verabschiedet (von links): Michael Braune wird von LBM-Dienststellenleiter Benedikt Bauch für seine Arbeit gewürdigt. Ebenso zu den Gratulanten zählen sein Nachfolger Christian Willwacher und dessen Nachfolger als stellvertretender Straßenmeisterei-Chef ist nun Steffen Nilius. Foto: Thomas Leurs

Sein Leben war durch das seines Vaters schon vorgezeichnet. Mit einem Bauingenieursstudium in Siegen ging es für Michael Braune los. Nach mehreren Stationen landete er beim Landesbetrieb Mobilität (LBM), zuletzt war er 17 Jahre lang Leiter der Masterstraßenmeisterei (MSM) in Betzdorf und damit für die beiden Standorte des AK-Landes an der Sieg-Heller-Stadt und Altenkirchen verantwortlich. Just der Ort, an dem bereits sein Vater Karl Braune Leiter gewesen war.