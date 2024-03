Plus Kreis Ahrweiler

Sicherungsverwahrung angedacht: 42-Jähriger aus dem Kreis Ahrweiler gesteht Missbrauch seiner Stieftochter

i Der 46 Jahre alte Angeklagte wurde ohne gültige Fahrerlaubnis in einer Tempo-50-Zone mit 66 Stundenkilometern geblitzt. Foto: Arne Dedert/dpa-tmn

Ein Missbrauchsfall beschäftigt das Landgericht Koblenz. Einem 42-Jährigen wird dort von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, im Jahr 2022 in seiner Wohnung im Kreis Ahrweiler in mehreren Fällen seine zum Tatzeitraum acht- und später neunjährige Stieftochter sexuell missbraucht zu haben. Dabei soll er einen Übergriff gefilmt haben.