Neue Anzeigen an acht Haltestellen im Kreis Ahrweiler: In Echtzeit verfolgen, wann Bus und Bahn fahren

i Freuen sich über die Förderung: Daniel Junghans (Bereichsleiter Verkehr und Wettbewerb beim VRM, von links), Cornelia Weigand (Landrätin Kreis Ahrweiler), Julius Edling (Projektträger, TÜV Rheinland Consulting GmbH) Foto: VRM/Ulrich Barwinski

Wann fährt mein Bus? Und: Kommt meine Bahn eigentlich pünktlich? Das fragen sich auch im Kreis Ahrweiler täglich Hunderte ÖPNV-Pendler. Und diese Fragen könnten an zwölf Haltestellen im Kreis schon bald von sogenannten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern (DFI-Stelen) beantwortet werden. Sie zeigen die nächsten Abfahrtszeiten im Schienenpersonennahverkehr, Schienenpersonenfernverkehr (in Remagen), Busverkehr und Linienbedarfsverkehr (Anruf-Linien-Fahrten) in Echtzeit an.