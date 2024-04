Plus Kreis Ahrweiler Mehrere Unfälle: Motorradfahrer prallt gegen Felswand und wird schwer verletzt i Während der Unfallaufnahme in Müsch war die B 258 voll gesperrt. Dort wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Foto: Werner Dreschers Mehrere Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern haben sich am Sonntag im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau ereignet. Lesezeit: 1 Minute

Gegen 18.30 Uhr kam es in der Gemarkung Herschbroich im Kurvenbereich der L 92 zu einem Frontalzusammenstoß zweier entgegenkommender Motorradfahrer. Ein Unfallbeteiligter wurde dabei leicht verletzt und zwecks weiterer ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In der Ortslage Müsch kam es auch der B 258 gegen 18.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit ...