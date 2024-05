Plus Kreis Ahrweiler

Training in Sinzig: Was gegen Stammtischparolen helfen kann

Von Judith Schumacher

i Argumentationstrainer Luis Caballero sensibilisierte im Umgang mit Stammtischparolen. Foto: Judith Schuhmacher

Vielleicht lag es am Sommerwetter oder daran, dass aus Sicherheitsgründen Interessierte erst nach Anmeldung die Örtlichkeit erfuhren, an der der sechsstündige Workshop „Argumentationstechniken gegen Stammtischparolen“ mit einem erfahrenen Argumentationstrainer stattfand: Nur ein halbes Dutzend Teilnehmer fand sich in der provisorischen Mensa im Sinziger Schulzentrum zu der Veranstaltung von vier SPD-Ortsverbänden am Rhein ein.