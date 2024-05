Plus Kreis Ahrweiler Kein neues Windrad in Sicht: Energieprojekte im Kreis Ahrweiler brauchen langen Atem Von Christian Koniecki i Bislang gibt es im Kreis Ahrweiler nun schon seit vielen Jahren nur einen einzigen Windpark zwischen Weibern und Rieden – und der erstreckt sich zum Teil auch noch auf den südlichen Nachbarkreis Mayen-Koblenz. Foto: Archiv Hans-Jürgen Vollrath Auch wenn das Thema „Erneuerbare Energien“ durch den Wiederaufbau im Ahrtal im Kreis Ahrweiler ein wenig in den Hintergrund geraten zu sein scheint: In vielen Kommunen gibt es Pläne, Projekte und Ideen, etwa die Windkraft zu nutzen. Doch noch drehen sich trotz aller Absichtserklärungen keine neuen Windräder über den Höhen der Eifel. Wie ist der Stand der Projekte? Lesezeit: 3 Minuten

Der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler liegen derzeit Anträge für insgesamt mehr als 31 neue Windkraftanlagen vor, die sich in öffentlichen Beteiligungs- beziehungsweise Genehmigungsverfahren befinden. Die Mehrheit von ihnen soll in Waldgebieten aufgestellt werden. Dabei handelt es sich in der Regel moderne Windräder mit mehr als 100 Metern Nabenhöhe und einer ...