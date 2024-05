Sebastian Schmitt möchte Ortsbürgermeister in Niederdürenbach bleiben: „Ich möchte den Ort weiterentwickeln“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Sebastian Schmitt. Ich bin am 20. Oktober 1989 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geboren und in Niederdürenbach-Hain aufgewachsen. Nach meinem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und einem berufsbegleitendem Studium an der Technischen Universität Kaiserslautern habe ich zunächst als Verwaltungsbeamter bei der Stadt Koblenz gearbeitet. Seit 2019 bin ich im Bundesministerium für Bildung und Forschung tätig.

Mein politischer Werdegang

Seit 2012 Mitglied der CDU, von 2014 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats Niederdürenbach, seit 2019 Ortsbürgermeister von Niederdürenbach und Mitglied des Verbandsgemeinderats Brohltal.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ziel ist es, dass Niederdürenbach als Wohnort weiterhin lebenswert und zukunftsfähig ist. Unsere Infrastruktur ist ein zentraler Punkt. Im Einzelnen: Die OG startet dieses Jahr in die Vorvermarktung des Glasfaserausbaus. Aus meiner Sicht ein für unseren Ort zentrales Zukunftsthema. Weiteres Vorgehen Olbrückhalle: Förderantrag bis Oktober 2024, sodass wir die weiteren Schritte zur Sanierung ab 2025 in die Wege leiten können. Ausbau des Hochwasser- und Starkregenschutzes entlang unserer Gewässer sowie in den Außenbereichen unserer Ortsteile, soweit wir als OG hierauf direkt einwirken können. Weitere Entwicklung der derzeit laufenden Dorferneuerungsprojekte, bei denen wir einen Fokus auf Bewegungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren gelegt haben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Als Ortsbürgermeister ist es meine Aufgabe, den Ort weiterentwickeln zu wollen. Keinen Aktionismus betreiben, aber Veränderungen vorantreiben, sodass Niederdürenbach auch in Zukunft ein lebenswerter und generationengerechter Wohnort ist. Wenn wir die vorgenannten Ziele zeit- und sachgerecht umsetzen können, ist das ein Beitrag dazu. Da die Finanzausstattung der Kommunen in RLP ausbaufähig ist, sind die Handlungsspielräume jedoch sehr begrenzt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich würde mich als ruhigen Menschen beschreiben.

Das ist mein politisches Motto

Sachlich und gemeinsam entscheiden – ohne Polemik.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.