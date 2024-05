Plus Brohltal

Kooperation VG und Hilfeverein: Jugendarbeit im Brohltal wird verstärkt

Von Martin Ingenhoven

i Antonia Küpper will die Jugendarbeit im Brohltal attraktiver machen und sammelt derzeit viele Ideen. Foto: Antonia Küpper

Jugendliche im ländlichen Raum stehen in ihrer Freizeitgestaltung vor anderen Herausforderungen als gleichaltrige Großstädter: lange Wege, geringe Einwohnerzahl in Dörfern, wenig Personal für die Jugendarbeit. Viele Verbandsgemeinden und Kreise haben dieses Problem erkannt und schlagen neue Wege in der Jugendarbeit ein – so auch die Verbandsgemeinde (VG) Brohltal.