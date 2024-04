Plus Niederzissen

Eifeler Originale: Wie Schmitze Eck in Niederzissen zu seinem Namen kam

Von Martin Ingenhoven

i So kannte man ihn in Niederzissen: Schmitze Will hinter dem Tresen vom Gasthof Schmitze Eck. Foto: Hans-Werner Schmitz (Repro)/Repros Hans-Werner Schmitz

„Wir treffen uns in Zissen am Schmitze Eck.“ Wer als Ortsfremder diese Angaben in ein Navigationsgerät eingibt, wird nicht fündig werden. Aber in Niederzissen wissen sie alle, dass damit die Kreuzung Brohltalstraße/Horststraße gemeint ist. Wie kommt diese für Brohltaler Verhältnisse viel befahrene Kreuzung zu ihrem Namen, und wer war dieser Herr Schmitz, der noch heute in aller Munde ist? Die Rhein-Zeitung hat sich auf Spurensuche begeben.