Plus Bad Neuenahr Die meisten Container sind leer: Notsiedlung in Bad Neuenahr steht vor ihrem Ende Die Tage der Wohncontainer-Notsiedlung auf dem Sportplatz am Apollinarisstadion für flutbedingt Obdachlose aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sind gezählt. Ende Februar sollen die letzten Bewohner offiziell ausgezogen sein. Dann soll dort wieder ein Sportplatz entstehen. Von Frank Bugge

Es ist in diesen Tagen sehr ruhig in der Notsiedlung mit den weißen Wohncontainern auf dem Sportplatz mit der alten Tribüne am Apollinarisstadion in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr. Niemand zu sehen. Auf dem Vorplatz neben den Mülleimern und dem Gemeinschaftszelt parken einige Pkw. In der Siedlung steht vor einem ...