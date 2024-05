Plus Remagen Vom Studenten zum Unternehmer: StartUpDay in Remagen zeigt den Weg Von Christian Koniecki i Was brauchen Unternehmer, was können junge Start-ups leisten? (von links) Michael Haberland (Fraport AG), Till Ohrmann (Rewe digital), Moderator Georg Reifferscheid, Jochen Adler (Start-up Kompreno) und Nicolas Höflinger (Start-up Voice Line) machten den Zuhörern viel Mut. Foto: Christian Koniecki Aus einer guten Idee im Studium ein neues Produkt zu entwickeln und damit Erfolg zu haben – das muss kein unrealistischer Wunschtraum bleiben. Beim StartUpDay am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz wurden Interessenten mögliche Wege dorthin aufgezeigt. Das Interesse bei den Studierenden war groß. Lesezeit: 2 Minuten

Dass die Ausbildung an der Hochschule Koblenz einen starken Praxisbezug hat, ist nicht neu. Kein Wunder also, dass der StartUpDay am RheinAhrCampus in Remagen auf einen äußerst fruchtbaren Boden fiel. Mehr als 150 Studierende wollten wissen, wie man eigene Ideen, Produkte oder Geräte, die man im Studium entwickelt, möglichst erfolgreich ...