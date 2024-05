Jan Doemen möchte Ortsvorsteher in Remagen werden: „Die Wünsche der Bürger der Kernstadt berücksichtigen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich bin Jan Doemen, 32 Jahre jung, und wohne in Remagen. Ich bin Offizier bei der Bundeswehr. In dieser Funktion trage ich im In- und Ausland Verantwortung und durfte vielfältige Erfahrungen sammeln. Das strukturierte Arbeiten in Projekten und der Einsatz für andere gehören für mich zum Berufsalltag. Nach 13 Jahren im aktiven Dienst und einem abgeschlossenen Maschinenbaustudium trete ich ab Juli diesen Jahres der Reserve bei. Mein Lebens- und Wirkungsmittelpunkt liegt dann wieder in Remagen.

Mein politischer Werdegang

Mit meiner Kandidatur möchte ich an mein langjähriges ehrenamtliches Engagement anknüpfen. In der Freien Bürgerliste Gesamtstadt Remagen e.V. (FBL) bin ich seit vergangenem Jahr Mitglied.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Ich möchte die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Kernstadt berücksichtigen und mit Leidenschaft und Verstand weiter voranbringen. In erster Linie stehe ich für die Anerkennung und Stärkung des Ehrenamts ein. Denn ehrenamtliches Engagement ist das Herz einer lebendigen und toleranten Gesellschaft. Darauf aufbauend werde ich generationsübergreifende Angebote in den Bereichen Leben, Wohnen und Mobilität fördern. Hierbei gilt es, zusammen Herausforderungen zu identifizieren und umsetzbare Lösungen zu finden. Die Innenstadt ist unser Aushängeschild und muss sowohl für die Anwohnerinnen und Anwohner als auch für den Tourismus attraktiv bleiben. Erster Schritt ist die Sauberkeit. Allseits werden uns die Themen der lokalen Energiewende und Klimaanpassung begleiten und fordern.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Die Stadt Remagen hat bereits gute Konzepte und Rahmenbedingungen im Bereich Klimaschutz, Mobilität und Tourismus geschaffen. Diese und weitere gilt es in Verbindung mit den Bürgerinnen und Bürgern schrittweise umzusetzen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Um dies zu schaffen werden wir vermehrt in den Austausch treten und gemeinsam anpacken. Gute Entscheidungen brauchen mitunter Zeit.

Das sind meine Ecken und Kanten

Smalltalk ist nicht meine Stärke.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam Remagen gestalten.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.