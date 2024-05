Plus Schalkenbach Nach Schließung wurde gestreikt: Rückblick auf die bewegte Schulgeschichte von Vinxt und Schalkenbach Von Hans-Josef Schneider i Erinnerung an vergangene Zeiten: Gmeinsam mit ihrem Lehrer posierte eine Schulklasse in Vinxt für ein Klassenfoto. Foto: Hans-Josef Schneider/ (Repro) Die Geschichte der Schulen in Schalkenbach und Vinxt ist sehr lückenhaft, die Schulchroniken beider Einrichtungen sind in den Kriegswirren 1944/45 verloren gegangen und nicht mehr auffindbar. Daher kann über den Schulalltag in früheren Zeiten nur wenig berichtet werden. Doch einige Informationen gibt es. Lesezeit: 2 Minuten

Etwa eine Bestätigung über die Existenz von Chroniken beider Schulen. In einem Antwortschreiben an die Regierung in Koblenz von 1917 heißt es: „Schulchronik und Versäumnislisten in den Schulen zu Schalkenbach, Dedenbach und Vinxt sind vorschriftsmäßig geführt. In Vinxt und Schalkenbach erteilt Elise Müller aus Schalkenbach den Unterricht in weiblicher Handarbeit.“ In Schalkenbach ...