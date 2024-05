Plus Grafschaft

Ausführliche Diskussion im Gemeinderat Grafschaft: Planungen für Seniorendorf in Ringen laufen

Von Horst Bach

i Symbolbild / Eine Gemeindeschwester hält die Hand einer alten Frau. Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa

Die Anzahl der Menschen im Rentenalter in der Gemeinde Grafschaft hat sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt. Der demografische Wandel und Wohnen im Alter – das sind auch in der Grafschaft Themen, mit denen sich die kommunalen Gremien beschäftigen müssen. Auf Antrag der Grünen hat jetzt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen ersten Weg für das Projekt Seniorendorf im Neubaugebiet Kreuzerfeld II in Ringen geebnet.