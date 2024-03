Plus Koblenz

Wohnbauprojekt in Lützel: Startschuss für die ersten Häuser des Rosenquartiers

Von Matthias Kolk

i Am Mittwoch, 13. März, erfolgte der symbolische Spatenstich für das Rosenquartier auf dem alten Güterbahnhof im Koblenzer Stadtteil Lützel. Foto: Kolk Matthias/Matthias Kolk

In Lützel geht eines der größten gegenwärtigen Wohnbauprojekte von Koblenz in den Bau: Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das neue Rosenquartier auf der brachliegenden Fläche neben den Bahnschienen an der Andernacher Straße. Insgesamt 276 Wohnungen sollen in fünf Bauschnitten entstehen.