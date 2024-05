Plus VG Vallendar

Vor der Kommunalwahl: Welche Ziele und Wünsche haben die Parteien und Gruppen der VG Vallendar?

i Das Luftbild vom 21.05.2014 zeigt die Rheininsel Niederwerth Foto: Thomas Frey/ Fotografie

Für den Verbandsgemeinderat Vallendar treten fünf Parteien beziehungsweise Vereine an: CDU, SPD, FWG, Grüne und FDP. Welche Herausforderungen sehen sie in den kommenden fünf Jahren auf die VG zukommen? Was sind ihre wichtigstens Ziele und was erwarten sie von der Arbeit im Rat? Die Rhein-Zeitung hat bei allen fünf nachgefragt. Die Antworten finden sich hier in der Übersicht.