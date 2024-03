Vollsperrung auf Pfaffendorfer Höhe: Ludwig-Schwamb-Straße erhält neuen Belag

Wegen Starßenarbeiten steht in der kommenden Woche eine Vollsperrung auf der Pfaffendorfer Höhe an.

Anzeige

Der Fahrbahnbelag in der Ludwig-Schwamb-Straße auf der Pfaffendorfer Höhe wird von Dienstag, 2., bis Freitag, 12. April, erneuert. Am 2.April stehen die Verkehrssicherung und die Vorarbeiten an. Am 3. April wird der Fahrbahnbelag abgefräst. Vom 4. bis zum 10. April werden Vorarbeiten an Schächten, Einbauteilen und Rinnen durchgeführt. Am 11. April erfolgt der Einbau der neuen Asphaltschicht. Die Räumung der Baustelle und die Verkehrsfreigabe sind für Freitag, 12. April, vorgesehen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten

Da der komplette Asphaltbelag etwa zehn Zentimeter tief abgefräst wird, entsteht ein Höhenunterschied zu den Grundstückszufahrten und Einbauten, sodass ein Befahren der Straße nicht möglich ist. Daher finden die Arbeiten unter Vollsperrung statt. Während der Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.