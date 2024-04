Plus Pfaffendorf

Nahversorgung auf der Pfaffendorfer Höhe: Penny-Markt soll neu gebaut werden

i Der Penny-Markt in der Straße "Ellingshohl" hat seine besten Zeiten hinter sich. Foto: Sascha Ditscher

Der Penny-Markt in der Straße „Ellingshohl“ ist in die Jahre gekommen. Anfang 2025 könnte er schon abgerissen und neu gebaut werden, heißt es in einer Pressemeldung des SPD-Ortsvereins. Deren Vorsitzender Christoph Kretschmer sagt: „Für uns gehört eine Nahversorgung in der Siedlung zur unverzichtbaren Notwendigkeit, gerade für Menschen, die nicht mehr uneingeschränkt mobil sind.“