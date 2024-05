Plus VG Vallendar

Kommunalwahl in der Verbandsgemeinde Vallendar: Worauf die Ratsfraktionen hoffen

i Am 9. Juni wird auch der Rat der Verbandsgemeinde Vallendar neu gewählt. Wie die Fraktionen auf die jetzt endende Ratsperiode zurückblicken, welchen Ausgang sie sich für die Wahl erhoffen und was sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit im Gremium wünschen. Foto: Winfried Scholz

Fünf Jahre sind ins Land gezogen: Nun stehen erneut Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz an. Auch der Verbandsgemeinderat Vallendar wird dabei neu gewählt. Unsere Zeitung hat bei den Fraktionsvorsitzenden Parteien im VG-Rat nachgefragt: Was hat sich in der Partei beziehungsweise Vereinen in den vergangen fünf Jahren geändert? Auf welchen Wahlausgang hoffen sie? Und: Was wünschen sie sich für die kommende Ratsperiode?