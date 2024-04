Plus Koblenz Kabel bei Straßenarbeiten auf der Karthause beschädigt: Telekom-Kunden seit Donnerstag offline Von Hannah Klein i Auf der Karthause haben einige Anwohner seit Donnerstag kein Internet. Foto: Martin Schutt/picture alliance/dpa Schon seit Donnerstag funktioniert bei einigen Anwohnern der Koblenzer Karthause das Internet nicht. Woran das liegt.

Bei Reparaturarbeiten an den Absackungen der Straße „Am Spitzberg“ auf der Karthause wurde schon am Donnerstag, 11. April, ein Telekom-Kabel erheblich beschädigt. Seitdem sind dadurch Internet und Festnetztelefone ausgefallen. Laut Gabriele Michalek von der Deutschen Telekom AG waren am Montag Techniker vor Ort, um den Fehler bis zum Abend zu beheben. Wie ...