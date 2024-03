Plus Vallendar/Niederwerth

Gelder im Kreisausschuss beschlossen: Niederwerth bald hochwasserfrei erreichbar

Von Thomas Brost

i Der Bereich der Umgebaut werden soll im Bereich der Brücke Vallendar/Niederwerth. Foto: Sascha Ditscher

Ein lang gehegter Wunsch wird für die Menschen auf der Rheininsel Niederwerth in Erfüllung gehen. Dazu hat der Kreisausschuss MYK den ersten Anstoß gegeben: Die Kreisstraße 82 soll von der Insel anders an die B 42 auf dem Festland angebunden und damit viele Nachteile ausgeglichen werden. Für die Neuanbindung mit einem Überführungsbauwerk einschließlich der Beseitigung des Bahnüberganges sind 6,37 Millionen Euro kalkuliert. Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulastträger des Schienenwegs und der Landkreis Mayen-Koblenz als Baulastträger der K 82. Derzeit ist die K 82 in Höhe der Hellenstraße an die B 42 angebunden, und sie führt durch eine drei Meter hohe Bahnunterführung.