Am Löhr-Center sind Bussteige gesperrt Wegen eines akuten Schadens an der Fahrbahndecke im Busbahnhof Löhr-Center sind mehrere Einfahrtsspuren und Bussteige bis auf Weiteres gesperrt, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) mit.

Gesperrt sind die Steige D, E, F und G. Weiterhin geöffnet sind die Steige A, B und C. Die Koveb richtet Ersatzhaltestellen an anderen Bussteigen und vor dem Löhr-Center ein, die ausgeschildert sind. Betroffen sind: Linie 2/12 in Richtung Wallersheim/Kesselheim. Ein- und Ausstieg ist ab sofort an Steig C (statt F). ...