Neue Postfiliale im Rauental: Sechs Tage in der Woche geöffnet

Die Deutsche Post und der Getränkemarkt RheintalXpress Rauental haben Anfang Mai eine neue Postfiliale im Stadtteil Rauental eröffnet. Die neue Filiale in der David-Röntgen-Straße 22 bietet umfangreiche Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich an, teilte die DHL-Group am Donnerstag mit. Neben der Ausgabe benachrichtigter Sendungen, wird an Ort und Stelle auch das Postident-Verfahren durchgeführt. Insgesamt ist die Partnerfiliale 51,5 Stunden in der Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 16.30 Uhr.