Mit seltener Spezialausrüstung: Bundesarchiv in Koblenz übt Rettung beschädigter Akten

Von dpa

i Eine Mitarbeiterin besprüht bei einer Übung des Bundesarchivs Akten. Der Einsatz eines neuen Katastrophenschutz-Anhängers wurde in Koblenz geprobt. Foto: dpa/Bundesarchiv/Derdzinski

Unwetter und andere Katastrophen bedrohen auch wichtige Dokumente der Geschichte. Doch was tun, wenn etwa Archivakten beschädigt sind? In Koblenz kommt dann ein spezieller Anhänger zum Einsatz – was er kann, wurde nun gezeigt.