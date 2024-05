Plus Koblenz Vollsperrungen in Bubenheim und auf Karthause: Buslinien werden umgeleitet i Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa Wegen Bauarbeiten werden nach Pfingsten Sraßen in Bubenheim und auf der Karthause gesperrt. In dieser Zeit müssen die Busse andere Routen nehmen. Lesezeit: 1 Minute

Im Stadtteil Bubenheim müssen nach Pfingsten Busse ungeleitet werden. Von Dienstag, 21., bis Freitag, 24. Mai, wird im Stadtteil in der Straße „In den Wiesen“ eine Baustelle unter Vollsperrung eingerichtet, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) mit. In dieser Zeit muss die Linie 27 umgeleitet werden. In Richtung Rübenach: ab der ...