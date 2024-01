Die „Schäl Seit“ lässt es krachen: Prunksitzung der “Schälsjer“ begeistert

20.01.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz-Arzheim: Prunksitzung der „Schälsjer“ in Koblenz-Arzheim. Die Schälsjer Garde. Foto: Sascha Ditscher

Schon seit Wochen bereiteten sich die Mitglieder mit viel Engagement und Eifer auf die Sitzung vor, die dieses Jahr in einer neuen Narrhalla stattfand: in der Turnhalle Arzheim. „Ein ganz großes Dankeschön geht an unsere Karnevalsfreunde nach Arzheim, Prinz Marcel und Prinzessin Kristina und ihr Wikingergefolge, dass wir euer ,Wohnzimmer‘ nutzen durften“, schreiben die „Schälsjer“ denn auch auf ihrer Facebook-Seite.Besonders rege genutzt wurde demnach der Shuttle-Service.