Demo in Koblenz: Am Sonntag rollen Traktoren durch die Stadt

Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Die Fahrzeuge reisen bis etwa 13.45 Uhr zur Sammelstelle in der Rudolf-Diesel-Straße in Neuwied an. Von dort startet um 14 Uhr der Aufzug über B 42, Südbrücke, zum „Park an ride“-Parkplatz am Stadion Oberwerth in Koblenz. Dort treffen weitere Versammlungsteilnehmer mit Traktoren und Kraftfahrzeugen ein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gegen 15 Uhr startet der Aufzug über Jupp-Gauchel-Straße – Jahnstraße – Mainzer Straße – Neustadt – Clemensstraße – „Am Wöllershof“ (querend) – Neuer Messeplatz – Saarplatz – Peter-Altmeier Ufer. Am Peter-Altmeier-Ufers weisen Ordner die Traktoren auf den Busparkplatz. Sollte die Parkfläche nicht ausreichen, parken die verbleibenden Traktoren entlang des Konrad-Adenauer-Ufers. Um 18 Uhr beginnt eine Kundgebung am Deutschen Eck, die bis 19 Uhr andauert. Anschließend löst sich die Versammlung auf.