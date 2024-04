Plus Rheinland-Pfalz Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner über politisches Klima: „Im anderen nicht immer gleich den Feind sehen” Von Lars Hennemann i Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete der Grünen, Tabea Rößer, wünscht sich eine bessere Debattenkultur. Foto: Elias Tetzlaff/Tabea Rösner Als bedrohlich empfand die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete der Grünen, Tabea Rößner, vor einigen Wochen eine Begegnung mit protestierenden Bauern. Für die Politikerin ein Beispiel, mit welchem Empörungspotenzial Debatten mittlerweile geführt werden. Sie wünscht sich mehr Gelassenheit – und einen passenderen Tonfall. Das gelte übrigens auch für ihre eigene Partei. Lesezeit: 4 Minuten

Ein freundliches Café in der Mainzer Altstadt: Freundliche Menschen unterhalten sich leise im Vintage-Ambiente mit gedeckten Farben, die freundliche Bedienung fragt, ob man den Cappuccino denn nicht lieber mit Hafermilch aufgeschäumt haben wolle. Die Welt ist hier so klischeehaft in Ordnung, dass man verführt ist zu denken „Na klar, wo ...