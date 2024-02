Ein Protestkonvoi aus Lastwagen, Traktoren und Autos wird sich am frühen Samstagmorge von Siegen nach Düsseldorf aufmachen. Das Motto der Aktion, die in einer 24-stündige Kundgebung aufgehen soll: „Together strong! Demo NRW 2.0“. So weit die offiziellen Infos. Recherchen unserer Zeitung ergaben, dass diese zwischenzeitlich nur noch teilweise dem aktuellen Stand entsprechen.