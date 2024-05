Plus Koblenz Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ befürchtet: Wohnqualität und Einzelhandel werden leiden i OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Hermann Schaefer/Hermann Schäfer Die wichtigsten aktuellen Baustellen hat die Stadt in einem Masterplan vorgestellt. Auf die Besucher, Gewerbetreibenden, Kunden, vor allem aber auf die Anwohner wird einiges zukommen, befürchet die Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“. Lesezeit: 1 Minute

Die Stadt Koblenz hat einen Masterplan mit den 14 wichtigsten Baustellen im Koblenzer Stadtzentrum erstellt, die bereits laufen oder in den nächsten Jahren geplant sind. „Nun ist für alle deutlich, was in den nächsten Jahren auf die Besucher, Gewerbetreibenden, Kunden der Koblenzer Altstadt und Innenstadt, vor allem aber die Anwohner ...