Plus Koblenz Ausschuss berät über gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier in Koblenz – Aber will das überhaupt jemand? Von Peter Karges i Das Grab eines Hundes mit dem Namen Flocki ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof mit Blumen geschmückt. Im Osten des Friedhofs können seit März Herrchen und Frauchen mit ihren Tieren gemeinsam bestattet werden. Die ersten Tiere haben dort bereits ihre letzte Ruhestätte gefunden. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Axel Heimken/picture alliance/dpa Hunde und Katzen sind für viele Menschen wichtige, in manchen Fällen sogar die wichtigsten Wegbegleiter – die Wählergruppe Schängel (WGS) hat im Stadtrat von Koblenz einen Antrag eingebracht, um eine gemeinsame Urnenbestattung von Mensch und Tier auf dem Hauptfriedhof zu erlauben. Doch die Stadtverwaltung sagt: Die Nachfrage ist gering. Lesezeit: 2 Minuten

„Es gibt Hundebesitzer, die gerne mit ihrem Haustier bestattet werden möchten. Bisher gibt es diese Möglichkeit in der näheren Umgebung nur im Friedwald in Dachsenhausen. Wir möchten, dass diese Möglichkeit nun auch in Koblenz angeboten wird“, begründete Torsten Schupp, Fraktionsvorsitzender der WGS, damals den Antrag. Der Stadtrat verwies den Antrag daraufhin ...