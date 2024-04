Plus Mayen

Wie die Römer auf die Ureinwohner eingingen – „Museum zum Feierabend“ befasst sich mit Religion

Von Elvira Bell

i Museumsdirektorin Alina Wilbert-Rosenbaum und Wissenschaftler Lutz Grunwald freuten sich, dass dieser Teil der Veranstaltungsreihe „Museum am Feierabend“ großen Anklang fand. Foto: Elvira Bell

Ein schöner Abend im Sinne von Historie und Kulinarik: Die Veranstaltungsreihe „Museum zum Feierabend“ bietet Menschen, die mit Kunst nicht so viel am Hut haben, eine willkommene Gelegenheit, um die Schönheiten des Eifelmuseums in lockerer Atmosphäre zu entdecken. Denn in der Genovevaburg schlummern viele Schätze, die eine besondere Beachtung verdienen.