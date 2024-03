Plus Mendig

Mendiger Lindenbaum: Stadtrat steht wie eine Eins

Von Thomas Brost

i Die Mendiger Ratsfraktionen haben sich für den Erhalt des Lindenbaumes starkgemacht. Foto: Thomas Brost

Dass der mächtige Lindenbaum von Obermendig doch noch dauerhaft auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung geblieben ist, war an sich schon überraschend. „Um exakt 9.54 Uhr haben wir heute eine Zusammenfassung des jüngsten Gutachtens per E-Mail erhalten, wir haben uns noch mal beraten für die Sitzung am Abend, ob wir eine Entscheidung treffen können“, führte Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel (SPD) in die Thematik ein. Im Klartext: Der Rat ist früher als erwartet in die Lage versetzt worden, über die Fällung des fast 300 Jahre alten Baumes beraten und beschließen zu dürfen.