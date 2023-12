Fast wie ein roter Faden hat sich der Umgang mit der großen Linde in der Fallerstraße durch die jüngste Sitzung des Mendiger Stadtrats gezogen – am Anfang, in der Mitte und am Ende wurde darum gerungen, mehr Informationen über die Pläne des neuen Grundstückseigentümers zu erhalten, wieso er die Linde fällen lassen will.