In Mayen rollen die Bagger: Um die Clemenskirche herum wird viel gebaut Von Thomas Brost In der Mayener Innenstadt rollen die Bagger – vielleicht nicht für jeden sichtbar, aber im Umfeld der Marktstraße hörbar aktiv. Wie im Stadtrat beschlossen, werden die beiden Straßen Kreuzgang und „An der Stadtmauer" unter die Schaufel genommen. Mit Hintersinn – sie sind quasi Vorboten für größere Baumaßnahmen im Bereich der nordöstlichen Innenstadt, in der Maßnahmen im 3,9 Hektar großen Erweiterungsgebiet (seit 2021) ebenfalls über das Förderprogramm „Lebendige Zentren" teilweise finanziert werden. Das Megaprojekt schlechthin steht an der Nette schon quasi in den Startlöchern. Im Gespräch mit der RZ gibt die Stadtverwaltung einen Ausblick.

Was ist in diesem Jahr noch nördlich der Clemenskirche an Bauarbeiten geplant? Derzeit laufen die Arbeiten in den Straßen Kreuzgang und „An der Stadtmauer“ wie vorgesehen, erläutert Claudia Henning-Prehl, Projektleiterin Lebendige Zentren. „In allen Straßen werden der Kanal und teilweise die Wasserleitungen erneuert, deswegen nehmen die Arbeiten große Zeit in ...