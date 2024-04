„Kreide-Zeitalter“ ist vorbei: Grundschüler in der VG Mendig lernen jetzt digital und analog

Das „Kreide-Zeitalter“ ist in den Grundschulen in Mendig, Thür und Rieden zu Ende. Digitales Lernen und Arbeiten gehören heute für Grundschüler zur Normalität.

Feiertag für die Grundschulen in der VG Mendig. Bürgermeister Jörg Lempertz verteilte zum Abschluss der Maßnahmen rund um den Digitalpakt Schule Tablets und Notebooks an die Schulleitungen.

„Wir sind froh, dass wir mithilfe des Digitalpakts Schule in allen Grundschulen die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Damit sind die Schulen in unserer Trägerschaft gut für die Zukunft aufgestellt. Analoges und digitales Lernen werden sich ab sofort hier gegenseitig ergänzen“, sagte VG-Bürgermeister Jörg Lempertz bei der Übergabe von Tablets und Notebooks an die Schulleitungen im Zuge einer Sitzung des Schulträgerausschusses. In allen Grundschulen wurden bereits im vergangenen Jahr Smartboards in allen Klassenräumen installiert. Die Anschaffung der Hardware wurde mithilfe des Digitalpakts Schule realisiert. Die Förderung betrug 90 Prozent der Gesamtkosten. Die verbleibenden zehn Prozent trägt die Verbandsgemeinde Mendig. Bei dieser Gelegenheit wurden die vorhandenen Netzwerkverkabelungen und das WLAN erweitert sowie die Switches und die Firewall ausgetauscht. red