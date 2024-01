Plus Saffig Ausgeglichener Etat verabschiedet: Saffig investiert 100.000 Euro in Gemeindestraße Um den Etat fürs vergangene Jahr zu verabschieden, musste der Saffiger Ortsgemeinderat zweimal tagen: Da der im Dezember 2022 verabschiedete Haushaltsplan ein sechsstelliges Defizit aufwies, musste im April nachgebessert werden – sehr zum Unmut der Ratsmitglieder. Bei den Haushaltsberatungen für 2024 lag nun ein ausgeglichener Etatentwurf vor. Von Martina Koch

Nach dem sechsstelligen Defizit, mit dem man noch im Dezember 2022 rechnen musste, weist der jetzt verabschiedete Saffiger Etatentwurf für das gerade begonnene Jahr immerhin einen Überschuss in Höhe von rund 74.000 Euro auf. Große Sprünge kann die Pellenzgemeinde allerdings weiterhin keine machen. Was sind die größten Investitionen, die in Saffig ...