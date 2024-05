Plus Mayen

Für die Ganztagsbetreuung ab 2026 in Mayen: Erster Entwurf für Anbau liegt auf dem Tisch

i Der Bolzplatz an der Grundschule Hinter Burg soll zugunsten eines Anbaus, das eine Mensa plus sechs Klassenräume beherbergen wird, geopfert werden. Die rund 320 Schülerinnen und Schüler können wohl ab 2026 verköstigt werden. Foto: Andreas Walz (Archiv)

So einiges an Pflichtaufgaben, von oben vorgeschrieben, hat die Stadt Mayen in den nächsten Jahren vor der Brust. Dabei tickt die Uhr. Zum Beispiel bei der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, die zum Schuljahr 2026/27 stufenweise greifen wird. In der jüngsten Stadtratssitzung hat die Verwaltung ein Konzept und einen ersten Vorentwurf für einen Anbau im Bereich Hinter Burg vorgestellt.