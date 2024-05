Berlin/Hamburg

Garten

Die Zaubernuss: Eleganter Blickfang mit früher Blüte

Von dpa/tmn

i ARCHIV - Die Chinesische Zaubernuss (Hamamelis mollis) begeistert schon früh im Jahr mit leuchtend gelben Blüten. Die Blütezeit reicht in Mitteleuropa von Januar bis März. Foto: Marcel Kusch/dpa

Die Blüten der Hamamelis erinnern an buschige Pompoms und bringen Farbe in den Garten. Wer ein paar Punkte beachtet, hat fast das ganze Jahr lang Freude an dem besonderen Gehölz.