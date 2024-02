Wuling verliert die Spitze – Chinas Pkw-Bestseller

Der Wuling Bingo kann noch nicht an den Erfolg des Hongguang anknüpfen Foto: General Motors

SP-X/Paris. China hat einen neuen Pkw-Bestseller: Das vor Ort gebaute Tesla Model Y hat mit mehr als 600.000 Verkäufen im Jahr 2023 den Wuling Hongguang von der Spitze verdrängt. Der E-Kleinstwagen aus dem Joint Venture von General Motors und SAIC konnte den Markt in den Vorjahren dominieren. Zuletzt hatte Wuling ihm mit dem etwas größeren Bingo („Bin Guo“) jedoch ein höherwertiges Modell vor die Nase gesetzt, das allerdings nur Rang 17 in den Verkaufs-Charts erreichte, wie aus Daten der Beratungsagentur Inovev hervorgeht.

Größter Gewinner des vergangenen Jahres war BYD, die hinter Tesla die nächsten vier Plätze im Verkaufs-Ranking belegen. In Deutschland sind die Modelle Qin, Song, Yuan und Dolphin aktuell noch nicht zu haben. Stärkstes Modell eines deutschen Herstellers in China war der konventionell angetriebene Polo-Ableger VW Lavida auf Rang sechs. Mit dem Sagitar und dem New Passat hat VW zudem noch zweit weitere Modelle in den Top 20. Generell dominieren nach Jahrzehnten ausländischer Vormachtstellung mittlerweile die chinesischen Marken die Charts: Lediglich sieben der 20 erfolgreichsten Modelle kommen noch von einem westlichen oder japanischen Hersteller.

Holger Holzer/SP-X