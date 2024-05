Polestar-Tuning für die Plug-in-Hybride – Volvo-Sondermodelle

Anzeige

SP-X/Köln. Volvo legt seine Mittelklassemodelle S60 und XC60 in einer sportlichen „Polestar Engineered Edition“ auf. Zu den Modifikationen gegenüber den Serienversionen zählen Öhlins Stoßdämpfer mit Dual-Flow-Ventil sowie eine zusätzliche Domstrebe, die die Steifigkeit erhöhen soll. Neue Leichtmetallräder in 20 bis 22 Zoll runden die Fahrwerks-Änderungen ab. Optische Akzente setzen eine matte Karosserie-Folierung in Grau oder Blau sowie goldfarbene Sicherheitsgurte im Innenraum. Zur Ausstattung zählen Teilleder-Sportsitze und ein Premium-Audiosystem. Für den Antrieb steht der bekannte Plug-in-Hybrid mit 228 kW/310 PS zur Verfügung. Der S60 kostet als Sondermodell 80.500 Euro, der XCC60 94.700 Euro.

Volvo legt Sondermodelle von S60 und XC60 auf Foto: Volvo

„Polestar Engineered“ ist das Performance-Label von Volvo, aus dem 2017 auch die Schwestermarke Polestar hervorgegangen ist. In den vergangenen Jahren haben die Tuner immer wieder optisch und technisch veredelte Varianten von Volvo-Modellen auf den Markt gebracht.

Holger Holzer/SP-X