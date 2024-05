Tankstellenkette Jet vor dem Verkauf – Neue Strategie bei Mineralölunternehmen

Anzeige

SP-X/Houston. Die Jet-Tankstellen in Deutschland und Österreich stehen vor dem Verkauf. Der amerikanische Mutterkonzern Phillips 66 will sich nach eigenen Angaben von Vermögenswerten trennen, die nicht mehr zu seiner langfristigen Strategie passen. Betroffen sind insgesamt rund 1.000 Standort in beiden Ländern. Zuvor hatten bereits andere Mineralölkonzerne den langsamen Ausstieg aus dem Tankstellengeschäft eingeleitet. So will Shell in den kommenden Jahren rund 1.000 Standorte aufgeben, um sich stärker auf das Fahrstromgeschäft zu konzentrieren, der französische Konzern Total Energies verkauft aus ähnlichen Gründen sein gesamtes Tankstellennetz in Deutschland und den Niederlanden.

Phillips 66 will die Jet-Tankstellen in Deutschland und Österreich verkaufen Foto: Benjamin Hartwig/Jet

Holger Holzer/SP-X