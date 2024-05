Nur 85 Stück für Europa – Caterham Seven 485 Final Edition

Anzeige

SP-X/London. Die britische Sportwagenschmiede Caterham legt vom spartanischen Klassiker Seven eine für Europa auf 85 Exemplare limitierte Final Edition auf. Geplant sind 60 Exemplare der Version 485 FE sowie 25 vom 485 CSR FE. Letzterer verfügt über eine Widebody-Karosserie, dank der die Federelemente unsichtbar bleiben. In beiden Fällen sorgt ein 168 kW/228 PS Zweiliter-Vierzylinderbenziner von Ford für Vortrieb, der in Kombination mit Fünfgang-Schaltgetriebe den Sprint auf 100 km/h in 4,1 Sekunden sowie maximal 224 km/h erlaubt.

Die britische Sportwagenschmiede Caterham legt vom spartanischen Klassiker Seven eine für Europa auf 85 Exemplare limitierte Final Edition auf Foto: Caterham

Die Final Edition umfasst ein Ausstattungspaket, das Alcantara und schwarze Ledersitze mit Final-Edition-Stickerei, ein Armaturenbrett aus Karbon, einen mit Teppich ausgelegten Innenraum, eine nummerierte Plakette und eine Auswahl aus fünf speziellen Außenfarben bietet. Die Preise starten inklusive deutscher Mehrwertsteuer bei rund 80.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X