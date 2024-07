Ab 17.000 Euro – Fiat Tipo wieder bestellbar

Fiat bietet wieder den Tipo an. Aber nur mit einem Motor und in einer Karosserievariante.

Fiat nimmt wieder Bestellungen für den Tipo entgegen. In Kombination mit dem 96 kW/130 PS starken Diesel ist das Kompaktmodell als viertürige Limousine zu Preisen ab 17.000 Euro erhältlich

SP-X/Rüsselsheim. Fiat nimmt wieder Bestellungen für den Tipo entgegen. In Kombination mit dem 96 kW/130 PS starken Diesel ist das Kompaktmodell als viertürige Limousine zu Preisen ab 17.000 Euro erhältlich. Die Basisversion „Easy“ fährt unter anderem mit Klimaanlage, Audioanlage, elektrischen Helfern für Fenster und Außenspiegeln sowie mit 15 Zoll großen Stahlfelgen vor. Die Ausstattungslinie „Urban“ bietet für 20.000 Euro LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Infotainmentsystem mit Apple Carplay- und Android-Anbindung sowie 16-Zoll-Stahlfelgen und Chrombesatz am Kühlergrill. Als Zusatzoption stehen für beide Komfortniveaus lediglich Lackfarben für je 700 Euro Aufpreis zur Wahl. Ab Werk ist die 4,53 Meter lange Limousine in einem Metallic-Blauton lackiert.

Der ursprünglich für die Türkei (Aegea) gebaute Fiat Tipo startet 2016 zu Preisen ab rund 14.000 Euro für die Limousine auf dem deutschen Markt. Im Angebot waren Benziner, Diesel und eine Erdgasversion. Zuletzt gab es nur noch einen 130 PS-Benziner mit Mildhybrid-Unterstützung. Im Zuge der EU-Sicherheitsvorgaben für Neuwagen hatte Fiat die Tipo-Karosserievarianten Schrägheck und Kombi vom Markt genommen, die teuren Investitionen in Fahrerassistenzsysteme erhielt nur der Viertürer, der global gesehen die wichtigere Variante ist.

Elfriede Munsch/SP-X