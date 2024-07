Zahl der Todesopfer verdoppelt sich – Unfallstatistik E-Scooter

Die Zahl der bei E-Scooter-Unfällen verletzten Personen in Deutschland ist vergangenes Jahr deutlich gestiegen. Bei den Unfalltoten kam es sogar zu einer Verdoppelung. Der Grund dafür ist einfach.

Anzeige

SP-X/Wiesbaden. E-Scooter haben sich vielerorts in Deutschland als beliebtes Verkehrsmittel etabliert. Damit einher geht auch ein Anstieg der Unfallzahlen mit E-Scootern, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. So stieg die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden im vergangenen Jahr um 14% auf 9.425. Die Zahl der bei E-Scooter-Unfällen getöteten Personen verdoppelte sich sogar von 11 auf 22. Insgesamt bleibt der Anteil der E-Scooter am Unfallgeschehen laut Destatis trotz des leichten Anstiegs aber gering. Die häufigsten Unfallursachen sind „falsche Straßenbenutzung“ und „Alkoholeinfluss“.

Auffällig bei der Analyse der Altersstruktur der bei E-Scooter-Unfällen verletzten Personen ist der hohe Anteil junger Menschen. So waren 41,6 % der Verunglückten jünger als 25 Jahre und 80,4 % jünger als 45 Jahre. Nur 3,4 % gehörten der Altersgruppe 65+ an. Zum Vergleich: Bei Verkehrsunfällen mit Fahrrädern und Pedelecs waren knapp 20 % der 2023 Verunglückten 65 Jahre und älter. 48,7 % gehörten der Altersgruppe bis 45 Jahre an, 22,1 % waren nicht älter als 25 Jahre.

Mario Hommen/SP-X