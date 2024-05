Mehr Leistung und bessere Bedienbarkeit – VW ID.3

Trotz Liftings im vergangenen Jahr verstummt die Kritik am Bediensystem des ID.3 nicht ganz. VW poliert nun noch einmal nach – und optimiert gleich noch an anderer Stelle.

SP-X/Wolfsburg. Mit überarbeitetem Bedienkonzept sowie mehr Antriebs- und Ladeleistung schickt VW den ID.3 ins neue Modelljahr. Zum Start ist ab sofort die Variante „Pro S“ mit 77 kWh-Akku bestellbar, die Preise starten bei 47.600 Euro. Weitere Varianten sollen in Kürze folgen.

VW hat erneut am Bedienkonzept des ID.3 gefeilt Foto: VW

Das Infotainmentsystem der kompakten E-Limousine wartet mit neuer Menüstruktur auf, der Touchscreen in der Mittelkonsole wächst um knapp drei Zoll auf 12,9 Zoll. Der darunter liegende Slider ist nun beleuchtet, was die Bedienbarkeit bei Dunkelheit verbessern dürfte. Der Wahlhebel für die Fahrstufen findet sich zudem nicht mehr am Zentralinstrument, ist stattdessen als Lenkstockhebel ausgeführt. VW reagiert mit den umfangreichen Detailmaßnahmen auch auf anhaltende Kundenkritik am Bediensystem des elektrischen Hoffnungsträgers. Darüber hinaus wurde der Sprachassistent ertüchtigt, um besser mit natürlicher Sprache zurecht zu kommen. Zu diesem Zweck wurde auch der KI-Assistent ChatGPT integriert.

Der Antrieb erhält im Pro S ein Leistungsplus von 27 PS und kommt nun auf 170 kW/231 PS. Gleichzeitig soll der Verbrauch sinken. Gefeilt wurde auch an Lade- und Akkumanagement. So heizt der ID.3 die Batterie nun auf Langstrecken für schnelles Laden vor, maximal ist nun beim 77 kWh-Akku eine Ladeleistung von 175 kW möglich. Die Vorkonditionierung läuft entweder automatisch über das Navigationssystem oder per Knopfdruck des Fahrers.

Holger Holzer/SP-X