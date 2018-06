Endlich mal wieder ein Satteldach: Ein Kommentar von Susanne Willke

Ganz klar: Mir gefällt der Siegerentwurf ausgesprochen gut. Endlich mal wieder ein Haus mit Satteldach und Farbe und keine öde Bauhaus-Imitation. Bei dem Anblick geht mir das Herz auf.

Susanne Willke Foto: Jens Weber

Klar war jedoch auch: Das wird nicht jeder so sehen. Oder wie es der Architekt Ole Flemming so treffend sagt: „Es bricht mit den normalen Sehgewohnheiten.“ Dort, wo viele Jahre ein verfallenes Haus und eine grüne Wildnis das Bild beherrschten, soll zukünftig ein riesiges Bauwerk stehen? Das wird es auf jeden Fall. Warum dann nicht eins, das ein architektonischer Anziehungspunkt sein wird, wie das historische Rathaus auch? Quadratisch, praktisch, gut kann doch jeder. Was ich sagen will: Es lohnt sich, den Entwurf einmal von allen Seiten zu betrachten – und nicht nur von Nord-Osten.

