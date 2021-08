Das Verbandsgemeindehaus Montabaur, in das die gesamte Verwaltung der Verbandsgemeinde Montabaur umziehen wird, nimmt immer mehr Gestalt an, und es wird sichtbar, wie es sich in seine Umgebung einfügt. „Das Projekt befindet sich insgesamt weiterhin innerhalb des Rahmenterminplans, der eine Gesamtfertigstellung für Mitte 2023 vorsieht“, bestätigt Projektleiter Stefan Baumgarten vonseiten der Verbandsgemeinde.