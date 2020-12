Montabaur

In der Debatte um einen möglichen Parkplatzmangel rund um das neue Verbandsgemeindehaus in Montabaur meldet sich nun auch Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich zu Wort. Eine Kernaussage des VG-Chefs: Das neue Rathaus bringt nicht mehr Verkehr in die Stadt. Der Verkehr verlagert sich lediglich von den Tiefgaragen Altstadt I und II zum Parkhaus Nord am Steinweg.