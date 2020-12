Montabaur

Der Countdown für den Bau des neuen Rathauses in Montabaur läuft. Noch in diesem Jahr will der Verbandsgemeinderat die Entwurfsplanung beschließen und den Bauantrag für die Immobilie zwischen Steinweg und Wallstraße einreichen. Voraussichtlich im nächsten Frühjahr beginnen dann die Arbeiten an der Baugrube. Der Startschuss für die Hochbauarbeiten soll im November 2020 fallen. Die Fertigstellung des Verbandsgemeindehauses wird im Sommer 2023 erwartet.